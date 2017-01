Il giornalista Domenico Quirico e la regista Paola Piacenza ad AstraDoc

23/01/2017, 08:49

Saranno il giornalistae la registagli ospiti-protagonisti del prossimo appuntamento con “” - organizzata da Arci Movie, Parallelo 41, Università Federico II e Coinor.Venerdì 27 gennaio alle ore 20.30 si terrà la proiezione di “” (Italia 2016, 71 minuti) un film di Paola Piacenza con Domenico Quirico prodotto da Luca Guadagnino e Luca Mosso., inviato del quotidiano "La Stampa", rapito in Siria l'8 aprile 2013 e liberato dopo 152 giorni di prigionia, rievoca la propria vita spesa a collezionare frammenti di vite altrui e ridiscende nel pozzo in cui il suo destino si fonde con quello dei protagonisti dei suoi racconti. La voce di Quirico ci accompagna a ricostruire quel momento e ci conduce lungo le traiettorie oggetto della sua narrazione. Accanto alla parola che costruisce il tessuto narrativo del film, ci sono le immagini del reporter in azione. Per la prima volta il giornalista accetta di condividere la sua esperienza sul campo: prima lungo il fronte russo-­‐ucraino, poi nel viaggio di ritorno verso i luoghi della propria prigionia in Siria." è il racconto di una vita scandita dall’imperativo del racconto, dalla consuetudine a organizzare il "" in parole, frasi, "", secondo un’idea di giornalismo ormai in corso di archiviazione, come Quirico racconta davanti alla vecchia sede della Stampa, ormai vuota, abbandonata e coperta di graffiti. È la dolorosa presa di coscienza di essere approdati a un tempo che quel racconto ha ormai reso impossibile: con la registrazione della fine della propria storia, c’è inevitabile anche quella dell’intero universo in cui questa si inscrive e da cui trae senso." - dice la regista- ""." - confessa. "".