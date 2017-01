I vincitori della 2a edizione di Fish&Chips Film Festival

23/01/2017, 08:00

La giuria del Concorso Lungometraggi composta da Ayzad (esperto nel campo dell'eros insolito, scrittore e personal coach), Chiara Borroni (collaboratrice per la rivista Cineforum, selezionatrice del Torino Film Festival) e Silvia Magino (progettista in ambito sociale e culturale) assegna ilPremio miglior lungometraggio (premio in denaro: 1.000 €)di Rama Rau (2015, Stati Uniti, 90')MOTIVAZIONEPer la sensibilità umana e il grande senso della narrazione con cui Rama Rau svolge la sua ricerca mettendo al centro del racconto figure femminili libere, capaci di difendere con orgoglio il proprio diritto all'identità personale. Politicamente necessario in questa epoca di sessismo e conflitto di genere, sagace, dolente e sfavillante di lustrini, una combinazione vincente.SINOSSIPiume, paillettes, fantasie sexy e coreografie provocanti: l'arte del burlesque è questo e molto altro. Ce lo dimostra la regista indiana Rama Rau, che ha incontrato le dive del palcoscenico che, dagli anni 60 fino a oggi, hanno vissuto luci e ombre, splendori e miserie, di un universo sfavillante che le considera ancora regine. Come Kitten Natividad, già attrice-feticcio, musa e amante di Russ Meyer.La giuria assegna una menzione speciale ai documentaridi Robin Vogel (2014, Paesi Bassi, 54') - per l'onestà con cui il regista si mette in gioco realizzando un ritratto in soggettiva di un mondo sotterraneo dove si incontrano desideri e corpi - edi Mariano Torres, Lisandro Leiva (2016, Argentina, 107') - per la pregevole ricerca su un tema misconosciuto che trova nell'autorevolezza e nella varietà dei testimoni la sua maggiore forza.La giuria del Concorso Cortometraggi composta da Enrico Petrilli (sociologo del piacere), Rino Stefano Tagliafierro (regista e videoartista) e Cikiti Zeta (visual artist, pittrice e illustratrice) assegnanoPremio miglior cortometraggio (premio in denaro: 300 € offerto da Gold Tattoo)di Shailaja Padindala (2016, India, 10')MOTIVAZIONEPer la non convenzionalità di come sono stati affrontati più temi controversi. Per la capacità dell'attrice e del regista di mettere in scena l'intimità di una coppia in modo spontaneo, diretto e senza pregiudizi.SINOSSILe confessioni di una ragazza indiana in camera da letto davanti ad una videocamera: la sua prima volta, il rapporto con il sesso e la femminilità in una società tradizionalista, descritti con disarmante e irresistibile schiettezza.Menzione specialedi Kristen Bjorn (2016, Regno Unito, 20')Per la strepitosa ricerca stilistica, l'ironia, il ritmo incalzante dato da una perfetta fusione di musica e immagini, un ridondante tripudio di velluti, parrucche e verghe marmoree.(premio in denaro: 300 €)di Sebastian Dominic Auer (2016, Germania, 12')MOTIVAZIONEPer il trattamento contemporaneo delle immagini, l'accurata fotografia, l'esoterismo teutonico che esaltano la fusione tra corpi e natura.SINOSSIUn antico rituale pagano di fertilità e rinascita ci trasporta sulle montagne teutoniche al risvegliarsi della primavera: due creature dei boschi, barbute e tatuate, celebrano il ritorno della vita in un amplesso tra natura e contemporaneità.Menzione specialedi Morgana Muses (2016, Australia, 17')Per aver documentato in prima persona come la ricerca del piacere vada oltre i limiti del corpo. Per averci mostrato come naturalezza, fiducia e abbandono siano necessari per il raggiungimento di estasi inesplorate.