Al Cineporto di Foggia "NapolIslam" per la rassegna Realtà.doc

22/01/2017, 18:31

Al Cineporto di Foggia, martedì 24 gennaio 2017 a partire dalle 20.30, per l’ultimo appuntamento di “”, la rassegna sul cinema documentario finanziata da Apulia Film Commission, sarà proiettato il documentario “” di, presente in sala.presenterà al pubblico foggiano “”, proiettato nei più importanti festival nazionali e internazionali e vincitore, tra l'altro, del Biografilm Festival quale miglior film italiano e del PriMED 2016 - Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen.Pagano, giornalista, traduttore dall’arabo e autore di documentari, ha vissuto al Cairo dal 2005 al 2008 dove ha lavorato come corrispondente per varie testate e traduttore per il settimanale “Internazionale”. Collabora attualmente col programma Report di Rai Tre, Reportime (rubrica d'inchieste del Corriere.it) e National Geographic Channel. La sua ultima traduzione dall'arabo è Metro, di Magdi al Shafei (il Sirente 2010), graphic novel censurata dal regime di Mubarak.Diretta da Annalisa Mentana e del regista Luciano Toriello, la rassegna” è un’occasione di dibattito sull’evoluzione del genere documentario, in modo particolare in Italia, attraverso incontri con registi e autori sulle nuove possibili frontiere del racconto e della rappresentazione della realtà attraverso il grande schermo.” è una rassegna finanziata da Apulia Film Commission, nell’ambito del progetto Cineporti di Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR 2014-2020 Obiettivo tematico 6”.