LA TERRA E IL VENTO - Al cinema dal 2 febbraio

Una scena del film "La Terra e il Vento"



21/01/2017, 17:42

Simone Pinchiorri



Uscirà in sala il 2 febbraio 2017 "", opera prima di Sebastian Maulucci, prodotta da Ar.Pa. Film e distribuita da PS Servizi Eventi Management.Nel cast Lorenzo Richelmy, Laura Gigante, Christiane Filangieri, Chiara Martegiani, Rosanna Gentili, Maurizio Lombardi e Pietro De Silva.Leonardo è un enfant prodige dell''alpinismo su alte vette : Everest, Himalaya, India, Nepal. Ha persino un sito internet sulle sue imprese e dei documentari su di lui.Leonardo, (25 anni) abbandona gli studi per darsi alle missioni di alpinista scalatore rifiutando la famiglia e la tradizione rurale che il fratello, succube dei voleri familiari, cerca di portare avanti. Siamo nella campagna laziale. Quando Leonardo sta per partire per il Nepal per una nuova missione, però il suo fratellastro Riccardo (28 anni), che gestisce l'azienda agricola di famiglia in Toscana dopo la morte di suo padre, lo blocca chiedendogli di aiutarlo a risolvere una questione di eredità. Leonardo è costretto a rimandare il viaggio e si concede una pausa in Toscana. Lo zio di Riccardo vuole rilevare la tenuta e gestirla a modo suo. Mentre la sua matrigna, Paola, madre di Leonardo non è in grado di gestire la cosa. Riccardo vorrebbe anche lui dedicarsi ai viaggi e allo studio delle civiltà antiche, ma non si sente di lasciare in mani losche l'eredità del padre e chiede a Leonardo di entrare in società con lui per difendere la tenuta. Leonardo è costretto a confrontarsi con quanto si era lasciato alle spalle, ma stando con Riccardo in Toscana riscopre la bellezza della terra e della natura. Solo che lui segue il vento, è un avventuriero e non sa ancora se accettare la richiesta di Riccardo.E' combattuto. Le cose si complicano quando Leonardo si innamora di CHIARA,sorella di Riccardo, provocando nel fratellastro una dura reazione ed un'ostilità esplicita..