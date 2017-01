BFM35 - Personale sul cinema d'animazione di Chintis Lundgren

L'autrice estone Chintis Lundgren



21/01/2017, 11:37

conferma il suo interesse verso il cinema d’animazione proponendo al pubblico italiano la personale completa della giovane e prolifica autrice estoneIl focus di quest’anno si sposta in Estonia, sin dal dopoguerra terra fertile per il cinema d’animazione e fucina di autori che hanno fatto scuola in tutta Europa. Protagonista della personale è, nata a Tallin nel 1981 ed ora residente a Pula, in Croazia, dove, nel 2014, insieme al produttore Draško Ivezić, ha fondato l’Adriatic Animation Studio.Dopo una carriera come pittrice, nel 2008 Chintis Lundgren abbandona la tela e i colori ad olio e scopre il cinema d’animazione, creando una propria casa di produzione, il Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio. Si distingue molto presto con i suoi film popolati da animali antropomorfi, disegnati su carta: uccellini, gatti, volpi, topolini che bevono assenzio, fumano, suonano e cantano, in un’irriverente e canzonatoria parodia della stupidità e delle debolezze umane.Il suo ultimo cortometraggio, Life With Herman H. Rott, del 2015, storia di un topo punk che sposa un gatto borghese, è stato ad oltre 60 festival, da Annecy a Calgary, raccogliendo numerosi premi. Ad oggi, Chintis Lundgren ha realizzato più di quaranta cortometraggi, molti dei quali a tema “ornitologico”, compresi alcuni spot pubblicitari e film su commissione, tra cui il celebre Why Do Cats Act So Weird? (2016), prodotto per la piattaforma educational Ted-Ed, che su YouTube ha avuto più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.La volpe Manivald è invece al centro dei suoi due nuovi progetti: Manivald and the Absinthe Rabbits, una web/tv serie in fase di sviluppo che vede come protagonisti una volpe gay, dei conigli ubriachi e un riccio appassionato di travestitismo, e il cortometraggio Manivald, attualmente in produzione – grazie anche al supporto del National Film Board of Canada - storia di un bizzarro triangolo amoroso che ben presto sfuggirà di mano ai protagonisti.sarà ospite didal 13 al 17 marzo 2017.