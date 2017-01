TRIESTE FILM FESTIVAL 28 - L'incredibile storia segreta degli X-RAY AUDIO

20/01/2017, 13:10

È una storia incredibile ma vera quella al centro del progetto "", in programma al: nell'epoca della guerra fredda, l'industria discografica sovietica e il repertorio musicale consentito erano controllati, inflessibilmente, dallo Stato. Ma una segreta e rischiosa sottocultura di registrazioni illegali nacque in una forma che ha - appunto - dell'incredibile. Appassionati contrabbandieri di musica costruirono delle macchine di registrazione fatte in casa e trovarono un modo straordinario per stampare e copiare i dischi in vinile: incisero le canzoni proibite su lastre a raggi X che si procuravano clandestinamente negli ospedali.Il progetto "" con un documentario, "", in anteprima italiana, una mostra e una performance - racconta la misteriosa storia di queste registrazioni fantasma e della musica “registrata sulle ossa”. Questa storia unica di resistenza culturale e audace imprenditorialità, che si affianca alla pratica letteraria della Samizdat, la diffusione clandestina di scritti illegali in URSS, riemerge grazie alla curiosità e al lavoro di ricerca di Stephen Coates.In un momento storico in cui le canzoni possono essere copiate in un istante e lo streaming offre un accesso e una scelta praticamente infiniti, il progetto X-Ray Audio fornisce un ricordo struggente dell'immenso valore culturale della musica e delle sfide che le persone accettano per coltivare passioni e libertà.Il progetto, supportato dall'Arts Council England, è stato presentato a: New York University, Brooklyn's Museum of Morbid Anatomy, Strom festival Copenhagen, The Horse Hospital London, The Baltic Gateshead, TED X Krakow, Vivid Projects Birmingham, Kings College London, Krake Festival Berlin, Rough Trade London e Millennium Court Arts Centre Ireland, Institute of Contemporary Arts London. Dopo il Trieste Film Festival il progetto X-Ray sarà nel corso del 2017 a Berlino e a Mosca.Accanto all'anteprima italiana del documentario sugli "", "" di Stephen Coates e Paul Heartfield (alla presenza dello stesso Coates, che racconterà al pubblico la storia e le vicende di questi dischi fantasma e dei contrabbandieri di musica e libertà in URSS), ilospiterà anche l'esibizione dal vivo di Marcella Puppini delle Puppini Sisters con la registrazione in diretta su dischi X-Ray della performance a cura di Aleks Kolkowski.La mostra sugli "" sarà visitabile dal 21 al 29 gennaio, presso il Magazzino delle Idee (Trieste, corso Camillo Benso Conte di Cavour, lato mare).Il sito internet dell'intero progetto "" (presentazione, notizie, interviste, trailer ed immagini) è visitabile al seguente indirizzo: https://x-rayaudio.squarespace.com