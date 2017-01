MAESTRO - Le sale UCI

19/01/2017, 19:50

Il 23 gennaio nelle multisale del circuito UCI Cinemas verrà proiettato "", il documentario che racconta la storia di un uomo e del suo viaggio durato vent’anni. Diretto da, il lungometraggio porta sul grande schermo la storia del pianista e compositore di Barletta, che da lungo tempo è impegnato in una missione: cercare, rintracciare, archiviare ed eseguire la musica composta nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Distribuito dall’Istituto Luce-Cinecittà, il risultato della ricerca di Valenti arriva nelle sale del Circuito in occasione del Giorno della Memoria per mostrare la storia di quegli uomini che scelsero la musica come atto di resistenza per opporsi all’annientamento e non lasciarsi abbattere da chi voleva la loro morte fisica e intellettuale.”, sottolinea il maestro Lotoro che ha raccolto finora un repertorio di oltre 4mila spartiti, eseguendoli dal vivo con la sua Orchestra in teatri e sale concerti di tutto il mondo. Appuntamenti in cui, per usare una sua espressione, queste musiche “”.Le multisale che proietteranno "" il 23 gennaio alle 18.00 e alle 20.00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.