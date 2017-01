MISTER UNIVERSO - Dopo i festival in sala dal 9 marzo

19/01/2017, 14:44

" ha ottantasette anni, è originario della Guadalupe. Ora abita in Italia, nelle brumose pianure di Varallo Pombia, vicino a Novara. Il suo nome vero è Arthur Robin anche se è passato alla storia come “l’Ercole Nero”. È stato lui, infatti, il primo campione di colore a guadagnarsi il titolo più importante del body building, nel 1957. E intorno a lui, alla sua fama leggendaria, dovuta alla sua abilità di piegare il ferro a mani nude,hanno costruito il loro ultimo film, "", appunto, unica pellicola a parlare italiano (produzione: Austria/Italia) al 69° Festival del Film di Locarno: qui, la giuria del Concorso gli ha attribuito una Menzione Speciale con la motivazione che "", la giuria Fipresci il Premio della Critica Internazionale e ha inoltre vinto l’Europa Cinemas Label, il Secondo premio della Giuria dei giovani e ha avuto una Menzione Speciale dalla Giuria del Premio Ecumenico. A seguire, ha avuto una Menzione Speciale al Festival du Nouveau Cinéma di Montréal e il Premio della Giuria al festival di Marrakech." sarà proposto in concorso domenica 22 gennaio 2017 al( dal 20 al 29 gennaio), il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro-orientale." – spiega– ""." – dice la Covi - "".E il circo, come si sa, stretto tra crisi economica, polemiche animaliste e bambini sempre più attratti da altri divertimenti, si trova in grandissima difficoltà con spettatori e incassi in netto calo: è di questi giorni l’annuncio che il Circo Barnum chiude dopo 146 anni. Il rischio, in mancanza di soluzioni, è che vada perduta una tradizione straordinaria che ha plasmato l'immaginario di intere generazioni e ispirato il genio di artisti come Federico Fellini.Ma Mister Universo sa andare oltre la problematica “chiusa” della crisi del circo e si apre alla crisi esistenziale di un giovane che non trova più sicurezza nel suo lavoro, che si sente messo all’angolo dalla sfortuna e che ha come unico vero punto di riferimento gli amici, i genitori, la sua ragazza, fiduciosa e intraprendente." uscirà nelle sale italiane il 9 marzo distribuito da Tycoon Distribution, nuovissima distribuzione indipendente, spin-off del circolo The Last Tycoon, associazione di cultura cinematografica che opera a Padova da quasi vent’anni curando la programmazione d’essai del cinema Lux, sala d'essai per eccellenza, attenta a proiettare e valorizzare il cinema d'essai e quei titoli di qualità spesso emarginati dalle grandi distribuzioni. Il contatto sempre più frequente con distributori indipendenti “in sintonia” con le scelte culturali del circolo e la frequentazione dei vari Festival, hanno portato alla decisione di cimentarsi in un progetto distributivo “mirato” di cui "" rappresenta il primo, esemplare, titolo. Lo spirito squisitamente culturale del circolo e della sua emanazione distributiva si evidenzia in quel Tycoon che rimanda al titolo originale del film di Elia Kazan ("" -1976, in italiano "") e alla mitica "scena del nichelino":