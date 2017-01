Per il ciclo "Così Italiani" su Rai3 "Pazze di ME"

19/01/2017, 13:45

Per il ciclo "", Rai3 trasmette in prima tv venerdì 20 gennaio alle 21.15 il film di Fausto Brizzi "" con Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Chiara Francini, Loretta Goggi.Da quando il padre ha lasciato la famiglia, il trentenne Andrea si sente responsabile delle donne della sua famiglia. Circondato da mamma, sorelle, nonna e persino un cane femmina, non è mai riuscito a farsi una vita per timore di quell’universo femminile che crede di conoscere fin troppo bene. Un giorno però conosce la veterinaria Giulia e tutto improvvisamente cambia. C’è solo un problema: Giulia è diversa dalle “sue” donne e riuscire a farla integrare nel suo mondo non sarà cosa facile…