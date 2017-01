Calopresti e Minerva Pictures insieme per "Cinema Verità"

19/01/2017, 11:44

Dopo la fortunata e innovativa esperienza di Film & Clips,si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama italiano delle distribuzioni di cinema in streaming e on demand, e lancia sul web un nuovo canale digitale, questa volta interamente dedicato al cinema, anche d’inchiesta e di approfondimento, e al documentario.Il cinema del reale negli ultimi dieci anni si è rivelato un serbatoio incredibile di innovazione, creatività e estro artistico; ha smesso di ricoprire un ruolo di secondo piano rispetto al cinema dai contenuti tradizionali; è stato presentato in concorso nei più importanti festival del mondo, ottenendo spesso premi e riconoscimenti al pari di film di tipo narrativo.Proprio per questo Minerva, in collaborazione con il regista e documentarista, che si occuperà della direzione editoriale e dei palinsesti, ha deciso di dedicare al genere un intero canale di streaming, che si chiamerà. Il canale proporrà al pubblico film e documentari in assoluta anteprima, recenti e vintage, che racconteranno la nostra storia senza filtri o pregiudizi o condizionamenti politici, con un'attenzione particolare e maniacale alla qualità e alla valenza artistico/narrativa delle proposte.Il canale verrà, in occasione della Giornata della Memoria, con la visione del documentario di Mimmo Calopresti “”, docu-film del 2006 ,presentato fuori concorso al 59^ Festival di Cannes, prodotto da Steven Spielberg.