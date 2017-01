HOME VIDEO - Petri ed "Escobar" tra le uscite di gennaio di CG Entertainment

19/01/2017, 10:22

Arriva il 24 Gennaio per la prima volta in Dvd, in edizione Mustang Entertainment, “” l’ultimo film di Elio Petri, mai pubblicato prima in home video.Il film, Un'amara riflessione sulla società dello spettacolo con protagonista uno straordinario Giancarlo Giannini, è accompagnato da: "Elio Petri, un ricordo", l’intervista a premio Oscar® Ennio Morricone, "Da non aprire", Interviste a Giancarlo Giannini, Paolo Bonacelli e Paola Petri, e una galleria di foto di scena di Antonio Benetti, concesse da Alessia Benetti e facenti parte della Collezione del Museo Nazionale del cinema di Torino.Tra le novità del mese segnaliamo “” di Andrea Di Stefano (in Dvd e Blu-ray - CG), con uno straordinario Benicio Del Toro nei panni del più grande narcotrafficante della storia, “Il diritto di uccidere”, il thriller-bellico con il premio Oscar® Helen Mirren (in Dvd e Blu-ray - CG), e il documentario dell’acclamato maestro Patricio Guzmán “Nostalgia della Luce” (Mustang - I Wonder).