"GOA. The Land of Shiva" vince il Rajasthan International Film Festival 2017

Il film "" del regista, ha vinto il premio "" al2017 di Jaipur (India)." č un film autoprodotto con l'aiuto di cittadini sardi che hanno creduto nel progetto e sostenuto economicamente la realizzazione del documentario.Il regista, ideatore e direttore del- la cui quarta edizione si terrā a Tula (SS) dal 3 al 6 Agosto 2017 - era presente al festival di Jaipur anche per stringere un accordo fra ile il Festival sardo dedicato ai temi della sostenibilitā ambientale e portare quest'estate a Tula, Somendra Harsh, direttore del Rajasthan IFF con un film di Bollywood (come viene comunemente chiamata l'industria del cinema indiano) che verrā proiettato fuori concorso nella rassegna sarda.La presenza del regista al Festival di Jaipur č stata inoltre l'occasione per promuovere la Sardegna all'interno del market della manifestazione e proporre alle produzioni indiane l'isola come set dei loro film.