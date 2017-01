Lucana Film Commission: 10 film in corsa per il David di Donatello 2017

18/01/2017, 16:40

Sono dieci le produzioni audiovisive promosse o sostenute dalla Basilicata, in corsa per il2017.Cinque per la categoria "": "Montedoro" opera prima del regista lucano Antonello Faretta; "" di Luciano Luminelli "" di Massimo Gaudioso; "" di Renzo Martinelli; "" di Matteo Rovere. Uno per la categoria "": l’hollywoodiano "" di Timur Bekmambetov, uno nella categoria "": "" di Michele Salfi Russo dedicato alle origini lucane della famiglia di Francis Ford Coppola. Tre nella categoria "": "" di Nadia Kibout; "" di Mimmo Mongelli; "" videoclip girato dall’attore e regista lucano Cosimo Fusco.Mai prima d’ora un numero così alto progetti girati in Basilicata è stato così presente nella selezione del premio cinematografico più importante in Italia. Questo dato testimonia la reale attrattività della nostra regione per le grandi e piccole produzioni cinematografiche, e l'attivismo positivo ed in constante crescita del distretto dell'audiovisivo lucano.