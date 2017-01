All'Apollo 11 di Roma "Senza di Voi" di Chiara Cremaschi

18/01/2017, 13:55

In anteprima romana, giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 21.00, all'Apollo 11 di Roma, sarà proiettato il documentario "" (Italia/Francia, 2015, 52’) di Chiara Cremaschi. Al termine della proiezione la montatrice Ilaria Fraioli ne discuterà con la regista.Chiara chiede ai suoi cugini, Davide e Manuel, di aiutarla a traslocare. Ha deciso di partire, di lasciare l’Italia. Il loro viaggio diventa lo spunto per l’autobiografia di una generazione nata negli anni 70, che ha visto crollare i suoi sogni a Genova nel 2001, durante il G8.Chiara costruisce un racconto nel tempo, che parte dai suoi nonni per soffermarsi ad immaginare una vecchia fuga nel 1994, dei suoi due cugini in Spagna. Le storie si incrociano, i protagonisti sono gli stessi. Per ognuno di loro, partire significa non arrendersi.