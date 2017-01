"Ghetto PSA" di Rossella Schillaci all'Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino

La locandina di "Ghetto PSA"



21/01/2017, 11:05

Lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 21, in via Cesare Battisti 4b all'Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino, verrà proiettato il film cortometraggio "" di Rossella Schillaci, prodotto da Enrica Viola per UNA film, in collaborazione con Azul e realizzato nell’ambito del Bando MigrArti Cinema, promosso dal MiBACT e con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte.Il film è un ritratto di Jacob, arrivato in Italia dalla Guinea francese, appena undicenne, orfano dei genitori. Da allora sono passati più di quindici anni e Jacob si è stabilito a Torino in Barriera di Milano dove è diventato un vero e proprio ‘barrierante’. Nella sua vita si alternano il lavoro come educatore in un centro per richiedenti asilo e la musica hip hop che scrive ed esegue da solo e in gruppo.Il cortometraggio è stato presentato alla 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La proiezione del 23 gennaio sarà mostrato per la prima volta a Torino. Durante la serata sarà possibile incontrare la troupe che ha realizzato il film e assistere a una performance musicale dal vivo realizzata dal suo protagonista Jacob Bamba alias Muso Muso.