"Vampiri in Val Gardena" e "Starring Peter Martell" al Centro per la Cultura di Merano

Il 20 gennaio 2017 alle ore 15:45, al Centro per la Cultura a Merano (BZ), saranno proiettati i documentari "" (2001 - 26') di Matthias Höglinger e "" (1997 - 43') di Fabrizio Favro.Il primo ripercorre le orme di Roman Polanski e della sua troupe impegnata tra il 1966 e il 1967 ad Ortisei per girare un film sui vampiri. Il secondo la figura di un attore altoatesino a lungo impegnato a Cinecittà in molti film western... lanciando anche involontariamente Terence Hill.Primo appuntamento della rassegna "", ciclo di proiezioni in collaborazione con il Centro Audiovisivi Bolzano nell'ambito di "".