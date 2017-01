BERLINALE 67 - I film della sezione Culinary Cinema

21/01/2017, 08:17

Simone Pinchiorri



Questi i film della sezione, in programma dal 12 al 17 febbraio 2017, che saranno presentati durante la sessantasettesima edizione della- André - The Voice of Wine (USA) di Mark Tchelistcheff- Atlantic (Irlanda / Canada) di Risteard Ó Domhnaill- At The Fork (USA) di John Papola- Boone (USA) di Christopher LaMarca- Chef’s Table - Jeong Kwan (USA) di David Gelb- Chef’s Table - Tim Raue (USA) di Abigail Fuller- Hand.Line.Cod. (Canada) di Justin Simms- Look & See: A Portrait of Wendell Berry (USA) di Laura Dunn- Monsieur Mayonnaise (Australia / Germania) di Trevor Graham- Schumanns Bargespräche (Germania) di Marieke Schroeder- Soul (Spagna) di Ángel Parra e José Antonio Blanco- Theater of Life (Canada) di Peter Svatek