DE ROME A’ PARIS 9 - "Indivisibili" film d'apertura

Una scena del film "Indivisibili"



17/01/2017, 18:55

Sar ""di Edoardo De Angelis ad aprire gioved 19 gennaio 2017, la prestigiosa rassegna di Cinema Italiano che si terr nella capitale francese fino al 22 gennaio dove saranno presentati i migliori titoli del nostro cinema contemporaneo.Il film approda oltralpe dopo il successo ai Festival di Toronto e Venezia, dove stato in concorso alle Giornate degli Autori e dove ha ottenuto il Premio Pasinetti per il Miglior Film e la Menzione Speciale per le due protagoniste, il Premio Lina Mangiacapre, il Premio Gianni Astrei dell'Associazione Fiuggi Family Festival con Ente dello Spettacolo e il Premio Fedic - Federazione Italiana dei Cineclub." la storia a tinte forti ambientata a Castelvolturno di Viola e Dasy, due gemelle siamesi cantanti che grazie alle loro esibizioni danno da vivere a tutta la famiglia, fino a quando non scoprono di potersi dividere...