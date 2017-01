BERLINALE 67 - Tutti i film di Panorama Dokumente

22/01/2017, 10:06

Simone Pinchiorri



Di seguito le opere inserite nella sezionedella sessantasettesima edizione della, che si terrŕ a Berlino (Germania) dal 9 al 19 febbraio 2017:- Belinda (Francia) di Marie Dumora- Bones of Contention (USA) di Andrea Weiss- Chavela (USA) di Catherine Gund e Daresha Kyi- Denk ich an Deutschland in der Nacht (Germania) di Romuald Karmakar- Dream Boat (Germania) di Tristan Ferland Milewski- Erase and Forget (UK) di Andrea Luka Zimmerman- Fünf Sterne (Germania) di Annekatrin Hendel- Istiyad Ashbah (Francia / Palestina / Svizzera / Qatar) di Raed Andoni- Mein wunderbares West-Berlin (Germania) di Jochen Hick- No Intenso Agora (Brasile) di Joăo Moreira Salles- El Pacto de Adriana (Cile) Lissette Orozco- Revolution of Sound. Tangerine Dream (Germania) di Margarete Kreuzer- Strong Island (USA / Danimarca) di Yance Ford- Tahqiq fel djenna (Francia / Algeria) di Merzak Allouache- Tania Libre (USA) di Lynn Hershman Leeson- Already announced for Panorama Dokumente:- Casting JonBenet (USA / Australia) di Kitty Green- Combat au bout de la nuit (Canada) di Sylvain L’Espérance- I Am Not Your Negro (Francia / USA / Belgio / Svizzera) di Raoul Peck- Política, manual de instrucciones (Spagna) di Fernando León de Aranoa- Ri Chang Dui Hua (Taiwan) di Hui-chen Huang- Untitled (Austria / Germania) di Michael Glawogger E Monika Willi