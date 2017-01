BERLINALE 67 - Bispuri e Trocker al Co-Production Market

Uno dei manifesti della Berlinale 67



17/01/2017, 18:49

Simone Pinchiorri



Tra i trentasei progetti presentati alc'è anche "" di, prodotto dalla Vivo Film di Gregorio Paonessa e Marta Donzelli. Oltre alla regista di "", sarà presente al mercato anchecon "", prodotto dalla tedesca Zischlermann Filmproduktion.Questi tutti i progetti selezionati al2017:- Where the Summer Went di Beatriz Sanchis (Messico)- Psychobitch di Martin Lund (Norvegia)- 7500 di Patrick Vollrath (Germania)- Irene di Celina Murga (Argentina)- The Ski Jumper Who Didn't Want to Land di Hans Petter Moland (Norvegia)- Overgod di Gabriel Mascaro (Brasile)- Clear Blue di Lindsay MacKay (Canada)- Man's Fate di Lou Ye (Hong Kong/Cina)- The Deer di Bogdan George Apetri (Romania)- The Monster Within - Rodrigo Susarte (Chile)- Lost Country di Vladimir Perisic (Francia/Serbia)- Benigno Cruz di Jorge Hernandez Aldana (Venezuela/Messico)- Eloe di Piotr Złotorowicz (Polonia)- Charlatan di Agnieszka Holland (Repubblica Ceca)- A Film by Verner Holm di Jannik Johansen (Danimarca)- Blanquita di Fernando Guzzoni (Cile)- Paloma's Wedding di Marcelo Gomes (Brasile)- Waiting for an Angel si Akin Omotoso (Sudafrica/Canada)- Dead Noon di Jeff Desom (Lussemburgo)Questi ipresentati:- Ten Thousand Happiness di Johnny Ma (Cina)- Colour of the Skull di Sibs Shongwe-La Mer (Francia)Tre i progetti anche in- Girls of the Sun di Eva Husson (Francia)- Jumpman di Ivan I Tverdovsky (Russia)The Wife of the Pilot di Anne Zohra Berrached (Germania)Production: Razor Film ProduktionInfine introviamo:- The Deposit di Eva Sigurdardottir (Islanda)- MNK Boy di Aydin Dehzad (Olanda/Turchia)- Shock Labor - Maria Carla del Rio (Cuba)- The Bus to Amerika - Nefes Polat (Turchia)- The Space Between di Angela Lee (USA)- Memoryland di Quy Bui (Vietnam)- Tomorrow is a Long Time di Jeremy Chua (Singapore)- Never the Bright Lights di Tonee Acejo (Filippine)- You Will Die at Twenty di Hossam Elouan (Egitto/Sudan)- Breaking Surface di Julia Gebauer (Svezia)La quattordicesima edizione del, che si terrà all'interno dell', è in programma dal 12 al 15 febbraio 2017.