VIVA IL CINEMA! 4 - Dall'1 al 5 marzo il cinema italiano a Tours

29/01/2017, 09:30

Simone Pinchiorri



La quarta edizione delle, si svolgerà dal 1 al 5 marzo 2017. Location dellla manifestazione la Salle Thélème, il Cinémas Studio, il CGR Centre, la Salle Jean Vilar di Tours, il Cinéma Les Carmes di Orléans e L’Escale di St Cyr sur Loire. Il festival è organizzato dall'associazionepresieduta daSei i film in concorso per il Premio della Città di Tours (assegnato da una giuria composta di personalità del mondo della cultura) e il Premio Giovane Pubblico (assegnato da una giuria di studenti liceali).Quattro gli omaggi a registi italiani: Ivano De Matteo, Francesco Bruni, Valerio Zurlini e Franco Piavoli." - ha dichiarato- ""." - ha continuato- "".Questi i film selezionati divisi per sezione:- "Due Euro l'Ora" di Andrea D'Ambrosio- "La Macchinazione" di David Grieco- "La Pelle dell'Orso" di Marco Segato- "La Ragazza del Mondo" di Marco Danieli- "Lo Scambio" di Salvo Cuccia- "Un Bacio" di Ivan Cotroneo- "Banat - Il Viaggio" di Adriano Valerio- "Fiore" di Claudio Giovannesi- "La Felicità è un Sistema Complesso" di Gianni Zanasi- "Lo Chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti- "La Kryptonite nella Borsa" di Ivan Cotroneo- "Latin Lover" di Cristina Comencini- "Seconda Primavera" di Francesco Calogero- "I Ricordi del Fiume" di Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio- "Liberami" di Federica Di Giacomo- "Tyndall" de Fatima Bianchi- "La Mostra del Babbo" di Elisa Zampagni- "Rosso Come il Cielo" di Cristiano Bortone- "La Bella Gente" di Ivano De Matteo- "La Vita Possibile" di Ivano De Matteo- "Gli Equilibristi" di Ivano De Matteo- "Noi 4" di Francesco Bruni- "Domenica Sera" di Franco Piavoli- "Evasi" di Franco Piavoli- "Il Piabeta Azzurro" di Franco Piavoli- "Ambilatorio" di Franco Piavoli- "Emigranti" di Franco Piavoli- "Cronaca Familiare" di Valerio Zurlini- "La Ragazza con la Valigia" di Valerio Zurlini