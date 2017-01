Arsenale35: il Cineclub Arsenale di Pisa compie 35 anni

17/01/2017, 16:11

Trentacinque candeline per il Cinema Arsenale di Pisa. E’ in calendario per venerdì 20 gennaio una grande festa a ingresso gratuito, dedicata alla città e agli 8.500 soci iscritti, con proiezioni, musica, aperitivi e tante sorprese, a partire dal pomeriggio e fino a tarda serata. L'hashtag scelto per condividere i momenti dell’evento è #Arsenale35. Per tutta la giornata nel foyer del Cinema sarà allestita un’esposizione di programmi, tessere e locandine che racconterà la storia dell’Arsenale.Aperto il 20 gennaio 1982 nel Vicolo Scaramucci grazie all'impegno di un gruppo di giovani cinefili e successivamente ampliato nella stessa location, il Cineclub è divenuto negli anni un'importante realtà culturale, dedicata anche alla formazione dei giovani nelle professioni di settore; nel 2014 è stato insignito del Premio come Miglior Cinema d'Essai italiano assegnato da Agis-Fice. Importanti le collaborazioni con numerosi enti, università, cineteche, musei d’arte e festival. Oltre 200 i film proiettati ogni anno, con una programmazione di qualità, tra opere prime, classici, cinema documentario, indipendente e versioni originali. E’ recente l’apertura di un secondo spazio da 50 posti in Via San Martino, per dibattiti, incontri, corsi e proiezioni. In questo spazio si prevede di aprire un decentramento pisano della Mediateca regionale toscana-toscana film commission.La festa di compleanno di venerdì 20 gennaio partirà alle 16:30 con una vera maratona cinematografica a sorpresa, fino a tarda notte, nella sala di Vicolo Scaramucci, che inizierà con Johnny Guitar, il primo film proiettato dall’Arsenale il 20 Gennaio 1982. In programma dalle 19:00 alle 21:00 un aperitivo cinemusicato: nel foyer verrà offerto un buffet, mentre il pianista Andrea Pellegrini sonorizzerà dal vivo alcuni grandi classici del muto in chiave jazz.Nello spazio di Via San Martino, dalle 21:00, si terrà la performance musicale “cinematografica” a cura di DJ MEO e VJ GIORDZ "Quando finisce la musica, spara!", il cinema italiano attraverso i vinili delle colonne sonore e le sequenze più affascinanti. Un gruppo di fumettisti disegnerà dal vivo sketch ispirati al mondo del cinema. Sarà inoltre possibile degustare cocktail celebrati sul grande schermo.In occasione della festa anche un concorso che premia la fedeltà dei soci, che potranno ricevere un regalo presentando in cassa 3 tessere associative del Cineclub relative agli anni precedenti (info www.arsenalecinema.it, pagina Fb Cinema Arsenale).