Al Cinema Scuderie di Seravezza "Ora Non Ricordo il Nome" di Michele Coppini

Stefano Martinelli



17/01/2017, 16:03

Mercoledì 18 gennaio 2017 evento dedicato ai caratteristi del cinema italiano a Seravezza: l'attoree il registapresentano il docufilm "", in cui incontrano e intervistano numerosi attori che sono rimasti nell'immaginario collettivo, da Paola Tiziana Cruciani, attrice feticcio di Paolo Virzì passando per Stefano Ambrogi (Lo chiamavano Jeeg Robot, Febbre da cavallo), Isa Gallinelli (Borotalco) fino al celebre Camillo Milli (Fantozzi, Habemus Papam, Il marchese del grillo) e il toscano Sergio Forconi, voce e volto di commedie teatrali e cinematografiche quali Amici miei, Berlinguer ti voglio bene, Il ciclone.Appuntamento alle 21:15 al cinema Scuderie per la proiezione unica del documentario che vede, tra gli altri, la partecipazione del critico e autore TV Marco Giusti., attore e comico originario di Pietrasanta, ha partecipato a numerosi cortometraggi e lungometraggi toscani ed è noto al grande pubblico per la sua apparizione nel programma TV "". Michele Coppini è al terzo lungometraggio da regista, dopo le commedie "" e "". "" è scritto dallo stesso Coppini con la collaborazione di Massimiliano Manna.I protagonisti sonoe l'attore e comico toscano(già diretto da Coppini nella web-serie ""), due ragazzi che lavorano in una videoteca di Firenze. Durante una normalissima giornata lavorativa, Michele viene colto da una specie di raptus cinematografico e decide di intraprendere un viaggio alla ricerca dei caratteristi italiani, al costo di perdere in un colpo solo lavoro, moglie e amici.Così i due si avventurano in una sorta di viaggio dantesco, in lungo e largo per l'Italia, incontrando e intervistando numerosi artisti. Nel finale a sorpresa viene ricordato, con un omaggio, l'attore Carlo Monni, grande caratterista fiorentino.