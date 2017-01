Aperto il bando della seconda edizione del concorso I Love GAI - Giovani Autori Italiani

17/01/2017, 15:22

Dopo il successo della prima edizione torna, il concorso nato nel 2015 da un’iniziativa SIAE in collaborazione con Lightbox.è dedicato ai giovani registi italiani sotto i quarant’anni ed è aperto a lavori recenti di qualunque formato e genere con una durata massima di 20′, creati dopo il primo gennaio 2016. I Love GAI ha come obiettivo principale quello di scoprire, promuovere e dare visibilità ai giovani talenti del nostro paese, per creare una connessione tra creatività, produzione e industria cinematografica, favorendo il contatto con i produttori e il pubblico. I corti selezionati verranno proiettati al Palazzo del Cinema durante la, con un evento conclusivo che si preannuncia come uno degli appuntamenti da non perdere della prossima Mostra.invita tutti i giovani registi italiani a candidare il proprio lavoro sul sito www.ilovegai.com si avvale di un comitato di selezione d’eccellenza: dopo Nicola Giuliano, quest'anno il selezionatore ospite è Massimo Coppola, consulente per le strategie editoriali presso la direzione generale RAI, già direttore di Rolling Stone; Coppola affiancherà Andrea Purgatori, sceneggiatore e giornalista noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo italiano, che ha scritto inoltre il “Il muro di gomma” di Marco Risi, attualmente presidente di Greenpeace Italia e Consigliere di Gestione di SIAE; Mara Sartore, personaggio eclettico del panorama culturale, già direttrice per 14 anni del festival cult di cortometraggi Circuito Off, attualmente direttrice di Lightbox, società di comunicazione e casa editrice specializzata in arte contemporanea.prevede una giuria composta da tre personaggi noti del cinema nazionale e internazionale, i cui nominativi saranno pubblicati prossimamente sul sito www.ilovegai.com Sono previsti premi per i corti vincitori. La natura dei premi sarà comunicata su www.ilovegai.com