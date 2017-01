Fieldwork workshop documentario etnografico

17/01/2017, 14:31

Workshop di Cinema Documentario Etnografico dal 3 al 5 marzo 2017 a Monselice (PD).Il workshop si rivolge a chi ha poca o nessuna esperienza degli strumenti audiovisivi.Verrà data l'opportunità di apprendere le tecniche e le modalità per la realizzazione di filmati a carattere etnografico.Un seminario completo sulle metodologie della ricerca e sull'utilizzo degli strumenti necessari per la produzione di documentazioni video.Il workshop si propone di rispondere a un'esigenza ormai scontata e data per acquisita nella rilevazione etnografica e nella ricerca antropologica: l'uso della videocamera.Gli strumenti di riproduzione visiva e sonora hanno acquisito un'importanza sempre maggiore, non sempre però supportati da un'adeguata conoscenza tecnica.Il workshop presenterà una panoramica di teorie e approcci dell'antropologia visuale attraverso la visione e discussione di lavori prodotti da antropologi di diversi paesi.Obiettivo principale sarà in ogni caso l'apprendimento all'uso dello strumento della videocamera.Per maggiori info, cliccare qui