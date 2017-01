Arriva al cinema “FUNNE – le ragazze che sognavano il mare”

17/01/2017, 10:47

Partirà da Trento il tour nei cinema di “”, la storia delle 12 irresistibili “ragazze” ottantenni di Daone e della loro incredibile campagna di crowdfunding che ha commosso e divertito i media di tutta Italia e attirato l’attenzione di quelli internazionali. Questa favola moderna ambientata tra le vette del Trentino inizia con la vendita di torte e un calendario distribuito porta a porta e termina con la realizzazione di un sogno, quello di vedere, per la prima volta, il mare. A raccontarla la trentinain un documentario che è già un piccolo caso cinematografico e in un libro edito da Mondadori arrivato alla seconda ristampa e in uscita in Spagna e Germania. Il film documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è in arrivo nelle sale a partire da metà gennaio e per il mese di febbraio, con un ciclo di proiezioni chePrima tappaal cinema Astra, seguita da una settimana di tenitura. A seguire,, con una programmazione che continuerà fino al 4 febbraio. E ancora: si prosegue sempre in Trentino. A partire da fine gennaio il film sarà in programmazione anche Bologna, Milano e Torino.Alle prime proiezioni nelle varie sale sarà presente la regista Katia Bernardi, che nell’occasione presenterà anche il libro dal titolo “Funne. Le ragazze che sognavano il mare” (ed. Mondadori).