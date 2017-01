Intolerance, tornano i lunedì in pellicola dell’Altrove per due serate

17/01/2017, 09:57

, il titolo di un noto film di D.W.Griffith, da quattro anni a questa parte rappresenta per i genovesi l’occasione per poter vedere il cinema nel formato in cui fu pensato e girato: la pellicola., come di consueto all’Altrove - Teatro Altrove della Maddalena, tornano i lunedì in pellicola con un nuovo ciclo di film dedicati al genere biografico.La programmazione, curata dall’associazione Laboratorio Probabile Bellamy e dalla Cineteca Griffith di Genova, ripercorrerà attraverso dieci film alcune tra le più memorabili storie di uomini e donne: dai personaggi storici (di Bresson edi Tarkovskij, Lunedì 23 Gennaio) alle vicende collettive (di Scola edi Olmi, Lunedì 6 febbraio), dalle storie di miti moderni (di Herzog, lunedì 30 Gennaio edi Montaldo, Lunedì 20 Febbraio) ai ritratti della società americana (di Scorsese, Lunedì 13 febbraio).Un percorso fatto di film noti e meno noti, che offre l’occasione di vedere queste opere memorabili nel formato originale in cui furono girate e proposte al pubblico. Le copie provengono dalle maggiori cineteche italiane (Cineteca Nazionale di Roma, Cineteca di Bologna, Lab80 di Bergamo e, naturalmente, la Cineteca D.W.Griffith di Genova) e rappresentano un patrimonio culturale unico da valorizzare e salvaguardare.La rassegna Intolerance – Biografie sarà preceduta domenica 22 gennaio da un, regista cult, maestro dei B-Movie e del cinema a basso costo. Di lui si è detto di tutto e di più: dopo una carriera di film low-budget, perlopiù fanta-horror politici, Corman rimane il portavoce della Hollywood meno uniforme. La lista di talenti che ha lanciato è incredibile: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jack Nicholson, James Cameron, Jonathan Demme, Robert De Niro. Durante la serata saranno riproposti Il mostro del pianeta proibito (ore 16.30), L’odio esplose a Dallas (ore 18.30) e I vivi e i morti (ore 21.15). Copie in pellicola della cineteca Griffith di Genova. La serata sarà l’occasione per festeggiare il nuovo anno e sostenere l’attività dell’associazione Laboratorio probabile bellamy con il tesseramento.