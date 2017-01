VISTA MARE - Al cinema dal 3 febbraio

17/01/2017, 09:00

Preceduto da due anteprime pubbliche a Milano e a Bologna, dal 3 febbraio 2017 uscirà nelle sale italiane il film "", del regista, che firma la sua seconda regia nel lungometraggio, dopo l’esordio in "".L’Italia presentata da "" è un Paese alla deriva, dove le rivolte popolari e le manifestazioni si susseguono a causa di una condizione economica sempre più soffocante, da cui si tenta di fuggire per raggiungere la tanto sognata Albania, terra prospera di lavoro e di speranza.Crisi ed emigrazione, voglia di riscatto e speranza sono i temi centrali del film, che sceglie di affrontare l’attualità con una provocazione: la messa in scena del paradosso dove i profughi sono italiani e la terra promessa è la costa albanese." veste i panni di Stilitano, il protagonista, l’anti-eroe che tenta di ordinare le cose nel modo giusto e puntualmente sbaglia, una sorta di Pinocchio dei giorni nostri. Dal Nord parte alla volta della Puglia, regione di frontiera militarizzata, deciso ad abbandonare il Paese e a ricominciare una nuova vita. Nella Foresta Umbra si unisce a un gruppo di italiani, nascosto da settimane in un vecchio casolare abbandonato, che come lui è in attesa di poter salire su un gommone di fortuna.Il tono sotteso è drammatico ma non mancano momenti di leggerezza e un finale proprio della commedia. “” - commenta Castoldi.” prosegue Castoldi.", realizzato con un piccolo budget, è prodotto e distribuito da CF-Film. Il film è stato girato sui colli piacentini, nel carcere di Torino e, grazie alla Lombardia Film Commission, a Milano.