Note di produzione di "Vista Mare"

La CF-Film produzione nasce nel 2010 con l'intento di realizzare in modo autonomo e indipendente il primo lungometraggio del regista Andrea Castoldi. Alla lettura del copione di "" la prima cosa emersa è stata la forte valenza sociale del film associata al genere della commedia. La seconda, ma non meno importante, l'elevato budget necessario per realizzare il lungometraggio, insostenibile per una così piccola produzione.La prima scena del film prevedeva un'esplosione all'interno della cava di marmo di Custonaci (Trapani). Solo il costo di questa operazione ammontava a circa 12.000 euro, ma il regista volle mantenere a tutti i costi quella scena invariata. L'ingegno di chi vive le dinamiche del cinema indipendente è spinto a ricorrere a scelte creative, a volte capaci di aggirare l’ostacolo per non finirci contro. Con soli 12 euro di fumogeni, riuscimmo a realizzare e a ottenere lo stesso risultato.Due anni dopo, con lo stesso entusiasmo siamo riusciti a produrre "" con un cast tecnico di soli 6 elementi. Il film è stato girato in 15 giorni e ambientato sui colli piacentini, nel carcere di Torino e, grazie alla Lombardia Film Commission, a Milano. Come una barca in balia delle onde, ogni componente ha remato nella stessa direzione così da superare la tempesta e raggiungere la destinazione: il cinema.ed