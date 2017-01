Note di regia di "Vista Mare"

" racconta in maniera disincantata una realtà che parte dall’attuale situazione economica italiana. E' un film a cerchio chiuso, finisce da dove comincia, nel mezzo si muove il tema del film, l'emigrazione. "" non vuole raccontare il dramma da dentro le vicende dei suoi protagonisti, ma semplicemente avvicinarsene fino a sentirne l'odore provando a immaginare quel che potremmo vivere in prima persona in un futuro vicino o lontano. L'opera non ha la pretesa di smuovere le coscienze, il suo scopo è semplicemente quello di scuotere le parole, il dibattito e il confronto.Si porta così sul grande schermo uno sparuto gruppo di personaggi e di vissuti, seguendo un fil rouge che conduce ad un bivio: dannazione o redenzione?Il film è stato realizzato in 15 giorni e girato tra Piacenza, Torino e Milano.Il poco budget a disposizione ci ha imposto un cast tecnico essenziale composto da non più di cinque figure: fotografia, assistente alla macchina, suono, produzione, montaggio.