SEGANTINI, RITORNO ALLA NATURA - La sale UCI

16/01/2017, 15:31

Fino al 15 febbraio negli UCI Cinemas continua il progetto delladi Nexo Digital, dedicato ad artisti del calibro di Botticelli, Bosch e Van Gogh. Il 17 e 18 gennaio l’appuntamento della rassegna sarà con "", il docu-film che racconta le opere di uno dei più grandi divisionisti italiani. A due anni dalla mostra a Palazzo Reale, che ha raccolto oltre 200 mila visitatori in 4 mesi, il lavoro di Segantini sarà sul grande schermo. Vincitore del Premio del pubblico all’ultimo Biografilm Festival di Bologna, il lungometraggio diretto dacon Gioconda Segantini, Annie-Paule Quinsac, Franco Marrocco, Romano Turrini e con la partecipazione speciale di Filippo Timi offre la possibilità di scoprire la storia di un grande artista in grado di sentire la natura come fonte di ispirazione artistica e spirituale. La Ragazza che fa la calza della Kunsthaus di Zurigo, Le due madri, L’amore alla fonte della vita e L’Angelo della Vita della Galleria d’Arte Moderna di Milano, Mezzogiorno sulle Alpi e il celebre Trittico della Natura custodito a St. Moritz sono solo alcune delle opere che gli spettatori potranno ammirare.In occasione degli appuntamenti de “” di Nexo Digital, nel foyer della multisala di UCI RomaEst verranno allestite mostre d’arte collettiva realizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale La Farandola.Segantini, Ritorno alla Natura sarà proiettato il 17 e 18 gennaio alle 18.00 e alle 20.00 nelle seguenti multisale del Circuito UCI: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Cagliari, UCI Palariviera.