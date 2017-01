Presentato il progetto “Il nostro passato appartiene al nostro futuro”

Una scena di "Suona Ancora"



16/01/2017, 14:53

In occasione della proiezione per le scuole, oggi, lunedì 16 gennaio 2017 presso il Cinema Barberini di Roma, del film documentario "", scritto da Israel Cesare Moscati e diretto da Beppe Tufarulo, è stato presentato il progetto memoria per le scuole del Lazio “”. Saranno presenti Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema e Paola Malanga, vicedirettore Rai Cinema. Numerose le proiezioni del documentario in cui sono attesi più di 5000 studenti tra gennaio e febbraio 2017: tra queste, in occasione della, venerdì 27 gennaio, si segnala quella all'Uci Cinemas Parco Leonardo di Roma, alla presenza di Nicola Claudio, Presidente Rai Cinema e Paola Malanga, vicedirettore Rai Cinema. Alle proiezioni porteranno la propria testimonianza Sami Modiano e Piero Terracina, sopravvissuti ad Auschwitz; Mario Mieli e Lello Di Neris, 'figli della Shoah' che hanno preso parte al documentario e Giuseppe Calò, 'figlio della Shoah' che ha preso parte al documentario I figli della Shoah.Il progetto, a cura di Clipper Media in collaborazione con RAI Cinema e realizzato daè rivolto a 1000 studenti appartenenti a 20 Scuole della Regione Lazio e affronta il tema del periodo successivo alla Shoah: il dramma, il dolore e la vittimizzazione dei figli e nipoti della Shoah. Gli studenti coinvolti sono quelli del triennio della Scuola Media Inferiore e del primo Biennio della Scuola Secondaria Superiore della Regione Lazio.In ciascuna scuola saranno identificati almeno 50 studenti compresi tra gli 11 e i 16 anni, che parteciperanno alla proiezione dei film diprodotti da Rai Cinema: "" e "". A seguito della proiezione del 16 gennaio Moscati condurrà un dibattito con gli studenti con l’obiettivo di spiegare e approfondire i temi affrontati.Il progetto prevede la produzione di lavori collettivi da realizzarsi nell’ambito di: musica con una composizione per musica e/o canto della durata massima di 3 minuti; audiovisivo, con la produzione di un cortometraggio della durata massima di 5 minuti; letteratura, con la produzione di una poesia o un racconto breve e arti figurative con un disegno, dipinto, scultura, grafica o arte plastica. Ogni scuola potrà presentare un solo progetto per categoria, quindi un massimo di 4 progetti. Gli elaborati dovranno essere consegnati a: Clipper Media (c/o PRODOMORE, via E. Gianturco, 11 - Roma) entro le ore 17:00 del 6 marzo 2017 (non farà fede il timbro postale) e saranno valutati da una giuria composta da un rappresentante di ciascun Partner dell’iniziativa. I lavori migliori saranno premiati a Roma il 23 marzo 2017, vigilia dell’anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, nell'ambito di un evento commemorativo con la proiezione del nuovo film di Moscati, "" e la premiazione del concorso a premi." – sottolineano gli organizzatori - ""." – continuano gli organizzatori - "".Il progetto è realizzato in collaborazione con MIBAC, MIUR, Assessorato alla Cultura della Regione Lazio.