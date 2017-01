TRIESTE FILM FESTIVAL 28 - A Monica Bellucci l'Eastern Star Award

"On the Milky Road"



la vincitrice dell'2017 del 28., in programma dal 20 al 29 gennaio: il premio, che sarà consegnato sabato 28 gennaio, segnala ogni anno una personalità del mondo del cinema che con il suo lavoro ha contribuito a gettare un ponte tra l'Europa dell'est e dell'ovest.Se nel 2016 si scelse di assegnare un riconoscimento "alla carriera" (a riceverlo fu una delle "muse" di Kieslowski, Iréne Jacob), stavolta a essere premiata è la più internazionale delle nostre attrici, nell'anno del suo incontro con il più visionario degli autori dell'est europeo, Emir Kusturica, che ha voluto proprio Monica Bellucci come protagonista del suo ultimo "", scelto dal festival come film di chiusura della 28. edizione.Già presentato in concorso all'ultima Mostra di Venezia, e prossimamente in uscita nelle sale italiane distribuito da Europictures, "" è una favola moderna ambientata sullo sfondo di una Guerra non meglio precisata, che racconta l'irrefrenabile passione che scoppia tra un uomo che ogni giorno, schivando le pallottole, porta il latte ai soldati attraversando il fronte a dorso di mulo, e una misteriosa donna italiana che col suo arrivo gli sconvolge la vita... Un amore proibito che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli." - spiegano i direttori del festival,. "".Nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino (l'edizione "zero" è datata 1987), il- diretto da- è il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell'Europa centro-orientale, che continua a essere da quasi trent'anni un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti – se non addirittura sconosciuti – al pubblico italiano, e più in generale a quello “occidentale”. Più che un festival, un ponte che mette in contatto le diverse latitudini dell'Europa del cinema, scoprendo in anticipo nomi e tendenze destinate ad imporsi nel panorama internazionale.