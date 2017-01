I FIGLI DELLA NOTTE - Le musiche firmate da Andrea De Sica

"I Figli della Notte" di Andrea De Sica



è una pellicola che mischia i generi, come raramente avviene nel cinema italiano, unendo dramma thriller e sconfinando a tratti nell'horror, tenendo sempre alto il livello della regia e della trama.Ambientato in un collegio dove si trovano i rampolli di famiglie dell'alta società il film svela il lato oscuro, drammatico delle relazioni umane di un mondo che sotto la sua patina superficiale rivela il baratro dell'abbandono, dell'insofferenza, dell'apatia, del sospetto, della violenza.Figlio del musicista Manuel e nipote del grande Vittorio,porta sulle spalle un cognome ed un'eredità impegnative che da subito hanno attirato la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori. Le reazioni al film sono unanimi nel dichiarare che è nato un nuovo protagonista del cinema italiano, un protagonista che ha ancora tempo e spazio per crescere, ma che già ha dato prova della sua qualità.è anche il compositore delle musiche originali del film, scritte in collaborazione con Leo Rosi, prodotte ed edite da Ala Bianca.