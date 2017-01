Nexo Digital riporta anche quest'anno "La Grande Arte al Cinema"

La Grande Arte al Cinema 2016-17



Dopo il successo del calendario 2016, che si chiuderà con "" il 17 e 18 gennaio, col nuovo annotornerà nelle sale italiane per una nuova stagione che condurrà gli spettatori in un viaggio dal Rinascimento fino all’arte contemporanea.Sono passati quattro anni dal primo film tour cinematografico all’interno di una mostra, all’epoca quella della National Gallery di Londra dedicata a “”. Da allora il numero delle sale che partecipano agli appuntamenti è triplicato (da 70 nel 2012 a oltre 250 nel 2016) e con esso è cresciuta anche la platea che dal primo evento ad oggi ha preso parte a questo viaggio d’arte su grande schermo. Complessivamente sono stati 550.000 gli spettatori che, nel corso del 2016, hanno partecipato, in Italia e nel mondo, agli eventi d’arte distribuiti da Nexo Digital.Così per il 2017proporrà nelle sale italiane una nuova, appassionante ed inedita serie di eventi cinematografici che, a partire da febbraio e grazie alla tecnologia del cinema digitale, faranno vivere su grande schermo tutta la ricchezza delle mostre, degli artisti e dei movimenti artistici più affascinanti, innovativi, rivoluzionari e irriverenti della storia.Si parte con "" (14 e 15 febbraio), il docu film che offre una nuova visione dell’uomo che ha inventato l’impressionismo, tra capolavori, lettere, scritti privati e il magnifico giardino con ninfee di Giverny; indagheremo quindi l'arte stupefacente della Russia post-rivoluzionaria attraverso l’opera di alcuni dei suoi artisti più celebri grazie a "" (14 e 15 marzo); grazie alla più sofisticata tecnologia cinematografica, a raffinate ricostruzioni storiche ed appassionate digressioni artistiche introdotte da celebri storici dell’arte ci lasceremo conquistare dalla prima trasposizione cinematografica mai realizzata su Raffaello Sanzio con "", un nuovo progetto firmato Sky, in collaborazione con i Musei Vaticani, dedicato a uno degli artisti più famosi di sempre (3, 4, 5 aprile). Sarà poi il momento di "", una festa per gli occhi dedicata agli artisti americani che sono stati folgorati dall’impressionismo francese divenendo a loro volta dei giganti (9 e 10 maggio). L’inventiva di uno degli artisti viventi più affermati, discussi e provocatori al mondo, un genio del nostro tempo che ha rivoluzionato l’arte contemporanea, sarà invece al centro di "" (in programma il 30 e 31 maggio). La stagione si chiuderà alla National Gallery di Londra per "" (19, 20 e 21 giugno), il nuovo docu film realizzato in occasione della mostra “Michelangelo e Sebastiano”, dedicata dal museo londinese al maestro del Rinascimento e all’amico e collega Sebastiano del PiomboSpiega l’AD di Nexo Digital: “”.