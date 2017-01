Con "My name is Adil" ripartono gli appuntamenti di Cinetica del 2017

15/01/2017, 20:22

Torna anche nel 2017 a Torino l'appuntamento con, la rete delle sale indipendenti della città, che questa settimana presenta, un film di Adil Azzab, in programmazione(prima al cineteatro Baretti, martedì al Centro Studi Sereno Regis e mercoledì al Cecchi Point). Ingresso 4 Euro – ridotto 3 Euro.Storia vera di Adil, un bambino cresciuto nella campagna marocchina che a 13 anni raggiunge il padre emigrato in Italia. Adil si confronta con la durezza dell’esperienza migratoria, ma anche con esperienze che cambieranno per sempre la sua vita. Girato tra la campagna marocchina e Milano, realizzato con attori non professionisti, il film tratta i temi della migrazione e dell’identità culturale a partire da una prospettiva nuova: quella dei bambini e dei ragazzi.