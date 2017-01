On-line gratis "L'Albero di Trasmissione" di Fabrizio Bellomo

Una scena del documentario "L'Albero di Trasmissione"



15/01/2017, 16:31

Simone Pinchiorri



E' disponibile on-line su vimeo, gratuitamente, il documentario "" di Fabrizio Bellomo." è il racconto delle tre generazioni di una famiglia unita dalla tecnica, in cui le capacità pratiche e le nozioni apprese dal padre sono state trasmesse ai figli come unico modo possibile per intervenire sulla realtà.Le storie di questa famiglia schiacciata dalla modernizzazione di un quartiere costiero della città di Bari, si svolgono fra officine e cantieri, fra pianoforti meccanici e macchine da lavoro, per condurci sino all’utopia di un’automobile interamente costruita in famiglia, oggetto perduto e metafora del profondo legame che unisce tutti i personaggi.Il documentario è visibile al seguente link: https://vimeo.com/102116526