Quando conobbi Pasquale mi raccontò del suo modo di arrangiarsi, dei suoi piccoli reati e della repressione che subiva. Pensai che fosse condannato a infrangere qualche divieto per poter trovare il suo spazio come rompere qualche muro per poter accantonare le cose accumulate in una vita. Decisi di farne il vitale protagonista di un film divertente che mostri una condizione umana abusiva, illegittima ma (r)esistente.