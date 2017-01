"Animeland - Racconti tra manga, anime e cosplay" a Firenze Comics 2017

15/01/2017, 09:11

Sarà presentato, nell'ambito del festival, venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 17:00 sul Palco Centrale del polo fieristico MDA e sabato 21 gennaio 2017 alle ore 11:00 in Area Laboratorio, il documentario italiano autoprodotto Animeland – Racconti tra manga, anime e cosplay, opera prima diretta dal regista Francesco Chiatante, che sarà presente alle proiezioni per rispondere alle domande del pubblico.Il documentario, presentato in anteprima mondiale a Roma, alla nona edizione del Roma Fiction Fest 2015, è ideato e interamente realizzato in low budget dal regista Francesco Chiatante, che ne ha curato anche montaggio, fotografia e post produzione. Il documentario è stato quindi proiettato in numerosi festival e rassegne tra cui il Lecce Film Fest, la rassegna Nemoland di Firenze, il Far East Fest 2016 di Udine e il Festival dell'Oriente di Roma. Una proiezione privata è stata quindi organizzata per i dipendenti della Rainbow, che produce il cartone animato Winx.Animeland è stato quindi presentato al BGeek - BariGeekFest, al festival Etna Comics di Catania e all'Isola del Cinema di Roma, sempre alla presenza del regista. Nel settembre scorso Animeland ha aperto il festival cinematografico Terra di Siena, quindi è stato proiettato a Chiavari (Genova), all'interno della rassegna FilmGreed16, organizzata dalla UICC - Unione Italiana Circoli Cinema con il patrocinio del MIBACT. Recentementeè stato proiettato al Lucca Comics & Games 2016, nell'ambito dell'evento '25 Anni Kappa', alla cui proiezione erano presenti anche i Kappa Boys e Luca Raffaelli, quindi, nel dicembre 2016 al festival Fantastica di Reggio Calabria e al Taranto Comix.