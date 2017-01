CINEMA IN FAMIGLIA - I genitori in sala a guardare il film, i bimbi a giocare

15/01/2017, 10:36

I genitori in sala a vedere un film, per una meritata pausa all'insegna del buon cinema, mentre i propri figli svolgono laboratori didattici, che prendono spunto dai temi trattati sul grande schermo. Queste, in sintesi, le caratteristiche del progetto, proposto dall'Associazione CO-CÓ – Spazio CO-STANZA al cinema La Compagnia di Firenze.I laboratori didattici per bambini di Cinema in famiglia sono incentrati sulla realizzazione pratica di tecniche espressive (disegno, mimo, teatro, fotografia, video) o di giochi (tradizionali e di gruppo), finalizzati alla scoperta di sé e ad imparare a divertirsi in... Compagnia.Il progettosi articola in 5 appuntamenti domenicali, dal 15 Gennaio al 2 aprile 2017: saranno proiettati in sala 5 film per i grandi mentre nella Saletta MyMovies si svolgeranno 5 laboratori ludico-didattici per bambini.Primo appuntamento, domenica 15 Gennaio alle 16.00 con il film "", di LucioBasadonne, (documentario, 2015, Italia, 73′). Una famiglia coraggiosa ha deciso di abbandonare la città e il proprio stile di vita per partire senza una meta, senza soldi e mezzo di trasporto. Un viaggio alla scoperta delle vicissitudini di chi ha avuto il coraggio di cambiare completamente vita, e si muove attraverso ecovilaggi, comunità e famiglie itineranti.Al termine del film il pubblico potrà incontrare Alessia Dulbecco, pedagogista e counsellor, e Maria Petrucci, presidente di Spazio Co-Stanza, per riflettere sul tema dei cambiamenti relazionali, comunicativi, individuali che spingono sempre più spesse le famiglie oggi a "ripensarsi".Mentre in sala scorrono sul grande schermo le immagini del film, nella saletta MyMovies ci sarà un laboratorio ludico-didattico per i bambini dai 4 anni in su, supportato dalle immagini de "" (regia di Mark Osborne, animazione, 2015, Francia, 108′).Ma ci saranno attività anche per i piccolissimi: in un altro spazio appositamente allestito del cinema La Compagnia, i bambini dai 24 mesi in su parteciperanno ad attività ludiche con una educatrice.