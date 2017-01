"Family Affair" degli ZimmerFrei a Losanna

13/01/2017, 12:57

Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017 ZimmerFrei presenta presso il teatro L'Arsenic Family Affair | Lausanne, l’ottavo episodio della serie prodotta dal network Open Latitudes I partecipanti incontrati a Losanna (15 adulti e 12 bambini), appartenenti a sette diverse famiglie, hanno rivelato un’imprevedibile varietà di paesi d’origine delle tre ultime generazioni: Polonia, Grecia, Russia, Spagna, Francia, Scozia, Olanda, Germania, Italia, Egitto, Messico e Stati Uniti. Queste famiglie errabonde in cerca di fortuna o di nuove radici si tramandano vecchie storie piene di lacune - migrazioni, guerre, cambi di rotta, partenze improvvise, fughe rocambolesche, leggende, segreti gelosamente custoditi - e invenzioni del presente - andate e ritorni, pendolarismi, viaggi cerimoniali, intermittenze e peregrinazioni. Le esperienze di trasferimento, seguite da radicamento, e poi di nuovo da altri trasferimenti, le molteplici lingue-madri che si trasmettono tra le generazioni possono essere le fondamenta di una casa comune europea, abitata in profondità e mai più abbandonata?" è un progetto documentario e partecipativo che ha coinvolto otto città in tutta Europa (Lille, Valenciennes, Varsavia, Budapest, Torres Novas, Milano, Gent, Losanna) e più di quaranta nuclei familiari. Al centro della ricerca la famiglia contemporanea in tutte le sue declinazioni come fonte di nuove narrazioni. Ogni episodio ha un focus differente (maternità e maternage, padri single, rimanere figli, fratellanze, artisti e loro famiglie, eredità, famiglie d’elezione, famiglie erranti) e dà luogo a una nuova performance multimediale, facente parte di un’unica serie europea.