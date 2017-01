Il MONDO MAGICO - Al cinema dal 19 gennaio

Una scena del film "Il Mondo Magico" di Raffaele Schettino



Il 19 gennaio 2017 esce nelle sale il film intitolato "", opera prima per la regia di Raffaele Schettino, prodotto da Groucho Cinema Srl, basato su vicende vere a cavallo degli anni ‘40.La pellicola racconta, fra antichi riti e canti popolari, la storia vera di Gianni (interpretato dal regista): sopravvissuto alla campagna di Russia durante la II guerra mondiale, il nostro eroe diserta e si rifugia a Piadena, in provincia di Cremona, dove si innamora della misteriosa Teresa. Nella confusione che segue l’armistizio del 1943, decide di rientrare a Frigento, in Irpinia, sua città di origine, dove sposa il suo primo amore. Teresa, abbandonata, trasforma la sua rabbia in maledizione e da quel momento la vita di Gianni è un’unica teoria di sciagure. Finita la guerra, Gianni trova impiego come Carabiniere in Valnerina ed è costretto dai superiori a reprimere nella violenza le lotte dei lavoratori in difficoltà a causa dei licenziamenti.Il film presenta interessante materiale di repertorio tratto dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD). La parte di fiction, girata in provincia di Cremona, Avellino e nella Valnerina ternana, si avvale di attori non professionisti e del contributo di gruppi di musica tradizionale popolare locali. Infatti, Il mondo magico, che richiama nel titolo 'Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo' di Ernesto de Martino, fondatore dell’antropologia italiana, è un vero e proprio viaggio musicale tra canti popolari e antichi rituali. Gli interpreti sono cantori e musicisti d’eccezione: il Duo della Lega di Cultura di Piadena (Cr), La Banda della Posta (prodotto da Vinicio Capossela) e I Cantori della Valnerina, gruppo folkloristico che propone un repertorio tratto dagli importanti studi di etnomusicologia di Alessandro Portelli e Valentino Paparelli, integrati con leggerezza nel racconto filmico.” . spiega il regista. “.”Già presentato in anteprima, il film ha vinto vari premi, fra cui il Platinum Remi Award del WorldFest e viene ora distribuito nelle sale di Roma, Montefiascone (VT), Caserta, Avellino, Terni, Perugia, Narni (TR), Veroli (FR) e Fondi (LT). Raffaele Schettino è autore e attore teatrale, musicista e regista audiovisivo.