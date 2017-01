Le “ragazze” ottantenni trentine che volevano vedere il mare ora sognano Gianni Morandi

Una scena di "Funne - Ragazze che Sognavano il Mare"



12/01/2017, 15:50

". Un messaggio diretto quello firmato dalle socie del circolo pensionati “Il Rododendro” della Val Daone e indirizzato a. In occasione della prima del loro film, mercoledì 18 gennaio 2017 alle 21.00 al cinema Astra di Trento, le irresistibili ottantenni protagoniste di “”, il documentario diche è già diventato un piccolo caso mediatico e cinematografico, lanciano una sfida: portare al cinema il re della canzone italiana.Per farlo hanno registrato un video e diffuso un appello al pubblico: “”.La pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è una vera e propria favola moderna ambientata tra le vette del Trentino che segue l’esilarante percorso di un gruppo di funne (donne in dialetto trentino) verso la realizzazione del loro sogno: vedere – per la prima volta – il mare. Tra vendite di torte e stampe di calendari, fino a una campagna di crowdfunding che le porterà a un’inattesa notorietà, queste “ragazzine” sui generis ci ricordano che non bisogna mai smettere di sognare. Alla proiezione, che sarà preceduta alle 20.30 dalla presentazione del libro omonimo edito da Mondadori, sarà presente la regista insieme alle protagoniste del film.