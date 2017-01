Antonio Banderas e AMBI Media Group ancora insieme nel film "Beyond the Edge"

12/01/2017, 15:34

Sono da poco terminate a Roma le riprese di “, action movie prodotto da AMBI Media Group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi con KINODANZ del produttore russo Evgeniy Melentyev e Victor Denisyuk. La produzione esecutiva è stata affidata ad ARES FILM.Il progetto cinematografico vede nuovamente la collaborazione di AMBI con l’attore spagnolo, che ha da poco terminato le riprese del biopic sulla vita di Andrea Bocelli “The Music of Silence” e che poco più di un anno fa è stato il protagonista, al fianco di Jonathan Rhys Meyers, del thriller psicologico “Black Butterfly”. Entrambi i film sono stati prodotti da Andrea Iervolino e Monika Bacardi.Il film è diretto dal regista russo Aleksander Boguslavskiy e co-diretto dall’italiano. Protagonisti del film, oltre ad Antonio Banderas, Milos Bikovich e Petar Zekavica." è la storia di Michael, uno dei migliori bari in circolazione. Da mesi prepara un piano per sbancare un casinò avvalendosi di tutte le tecniche di sua conoscenza. Sembra andare tutto bene, fino a quando al tavolo da gioco non si siede un uomo misterioso, Alex, che vince quaranta milioni di euro. Alex riesce a sparire e nel frattempo Michael scopre che ha utilizzato dei poteri magici per poterlo battere al casinò. Così si affida a un gruppo di persone con delle capacità paranormali per riuscire ad emularlo: telecinesi, ipnosi e perfino una donna telepatica. Il colpo è previsto in un altro casinò europeo. Sembra andare tutto bene, fino a quando Michael non si imbatte nuovamente in Alex. Sarà costretto ad affrontare i poteri magici dell'uomo misterioso. E alla fine dovrà mettere in gioco tutto quello che ha, anche la sua stessa vita.Le scene romane sono state girate nel centro storico capitolino (nei pressi del teatro Marcello) e negli studi di Augustus Color e proseguiranno in Russia e Georgia nelle prossime settimane.AMBI Distribution, sales agency del gruppo AMBI, si occuperà come sempre delle vendite internazionali.