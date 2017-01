"GOA. The Land of Shiva" selezionato al RAJASTHAN International Film Festival

12/01/2017, 11:51

Il filmdel regista Massimiliano Mazzotta è stato selezionato al RAJASTHAN International Film Festival di Jaipur, India, nella sezione Documentari Internazionali.è un film autoprodotto con l'aiuto di cittadini sardi che hanno creduto nel progetto e sostenuto economicamente la realizzazione del documentario.Nei prossimi giorni il regista, ideatore e direttore del LIFE AFTER OIL Film Festival - la cui quarta edizione si terrà a Tula (SS) dal 3 al 6 Agosto 2017 - sarà a Jaipur per stringere un accordo fra ile il Festival sardo dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e portare quest'estate a Tula, Somendra Harsh, direttore del festival di Jaipur con un film di Bollywood (come viene comunemente chiamata l'industria del cinema indiano) che verrà proiettato fuori concorso nella rassegna sarda.La presenza del regista al RAJASTHAN International Film Festival, in programma dal 14 al 18 Gennaio 2017, sarà inoltre l'occasione per promuovere la Sardegna all'interno del market del festival e proporre alle produzioni indiane l'isola come set dei loro film.Quest'anno il Festival LIFE AFER OIL avrà un nuovo premio, ovvero quello per il MIGLIOR FILM SARDO, per l'ammontare di € 500,00 mentre il premio miglior film LAO (feature or documentary) della quarta edizione verrà intitolato al regista Giuseppe Ferrara, già presidente onorario dell'associazione, scomparso lo scorso 25 giugno.Si ringrazia la Fondazione Sardegna Film Commission per la collaborazione e il sostegno; si ringraziano inoltre Gino Satta, Sindaco di Tula, Emanuele Puddu, Vicesindaco di Tula, e Bianca Serusi, Assessore alla Cultura di Tula, per aver scelto di portare il festival a Tula con largo anticipo e permettere così al direttore artistico e allo staff di lavorare in serenità per fare diventare la manifestazione un vero e proprio festival del popolo.