Arriva in dvd "La Legge è Uguale per tutti…forse"

12/01/2017, 11:47

Arriva in DVD “”, commedia diretta da Ciro Ceruti e Ciro Villani per iniziare il 2017 all’insegna del buon umore e del divertimento.Il film vede la partecipazione di Carolina Marconi, Floriana De Martino e Gian Marco Tognazzi oltre agli stessi autori Ceruti e Villani, che nella pellicola sono i protagonisti insieme a Lucio Pierri. Gli autori interpretano due cognati che dovranno vedersela non solo con vicissitudini della propria vita, ma anche e soprattutto con problemi legati alla giustizia, all’interno di una vicenda ironica e paradossale, sempre in bilico tra commedia e thriller.Il film è impreziosito da una colonna sonora firmata da TheRivati, con la partecipazione straordinaria del grande Nino D’Angelo, col suo pezzo O’Pate.“La Legge è Uguale per tutti…forse” sarà disponibile in home video a partire dall’11 gennaio, per regalare una serata di divertimento insieme agli amici o alla famiglia.