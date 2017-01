Ad AstraDoc "S Is For Stanley" e "A Wide Gaze"

11/01/2017, 13:51

Venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 20.,30 torna la rassegna, organizzata da Arci Movie, Parallelo 41, Università Federico II e Coinor, con un film attesissimo, “” di Alex Infascelli (Italia 2016 – 78'), vincitore lo scorso anno del prestigioso David di Donatello come Miglior Documentario, con un corto sul fotoreporter Francesco Cito, “” di Guido Pappadà (Italia 2016 – 32'), e con il programma completo dei film e degli ospiti di questa ottava edizione.” è la storia di Emilio D’Alessandro, autista personale di Stanley Kubrick. D’Alessandro conobbe fortuitamente Kubrick a Londra nel 1971, che lo volle come suo autista e con cui instaurò un legame di amicizia profondissimo coronato nel 1999 con una serie di omaggi che il cineasta gli fece nel suo ultimo film, “Eyes Wide Shut”: lo fece recitare in un cameo, diede il suo nome al bar in cui va Tom Cruise, "assunse" la moglie e la figlia Marisa come comparse. Un’amicizia che ha attraversato trent’anni di vita, costruito meticolosamente quattro capolavori della storia del cinema e unito due persone, apparentemente opposte che hanno trovato lontano da casa il proprio compagno di viaggio ideale.” - ha dichiaratoLa serata sarà aperta alle 20.30 dal corto “” di Guido Pappadà, (presente in sala per incontrare il pubblico) sul fotoreporter napoletano Francesco Cito, che ha realizzato alcuni tra i reportage di guerra più toccanti, dall’Afghanistan al Libano, passando per la Palestina, l’Iraq, il Kuwait e il Kosovo, armato solo di coraggio e del suo grandangolare.