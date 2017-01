"Il Più Grande Sogno" al Pop Up Cinema di Bologna

La locandina de "Il Più Grande Sogno"



Venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.00, al, il primo temporary cinema di I Wonder Pictures realizzato in collaborazione con Mismaonda negli spazi dell’Oratorio di San Filippo Neri di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si terrà la proiezione speciale del film "", l’opera prima di, già presentato in anteprima mondiale alla 73. Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e vincitore del Premio Solinas Experimenta.A 39 anni Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da inventare. Quando viene eletto Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare un’esistenza diversa. Non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive. Questo film racconta di un “bandito” che, aiutato dal suo migliore amico Boccione, vuol trasformare l’indifferenza del quartiere in solidarietà, l’asfalto in un rigoglioso campo di pomodori, inventandosi custode di una felicità che neanche lui sa bene come raggiungere. È la storia di un sogno fragile e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente.sarà in sala per presentare il film al pubblico del