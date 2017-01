LEGO BATMAN - Santamaria, Cucciari e Sperduti al doppiaggio

Claudio Santamaria in "Lego Batman"



11/01/2017, 11:29

, in uscita nelle sale italiane il 9 febbraio distribuito da Warner Bros. Pictures.torna a doppiare il pipistrello mascherato dopo la saga dei tre film live-action diretti da Christopher Nolan e il precedente "", mentrepresterà la propria voce a Barbara Gordon alias Batgirl eal giovane Robin.Con lo stesso spirito irriverente che ha fatto di "" un fenomeno mondiale, il sedicente leader di quel gruppo di personaggi, "", è il protagonista di una nuova avventura sul grande schermo. Grandi cambiamenti fervono a Gotham e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile di Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di far squadra con agli altri e forse - solo forse - imparare a prendersi un po’ meno sul serio.Nella versione originale Will Arnett riprende il suo ruolo da protagonista di """" prestando la propria voce a L"", alias Bruce Wayne. Zach Galifianakis ("Muppets 2 - Ricercati"; "Una Notte da Leoni" la trilogia) doppia il Joker; Michael Cera ("Arrested Development – Ti Presento i Miei" in TV) è l’orfano Dick Grayson; Rosario Dawson (della serie TV "Daredevil") è Barbara Gordon, mentre Ralph Fiennes (i film "Harry Potter"), dà la voce ad Alfred." è diretto da Chris McKay e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, che hanno già lavorato insieme in "". La sceneggiatura è di Seth Grahame-Smith e Chris McKenna, ed Erik Sommers, Jared Stern e John Whittington, da una storia di Seth Grahame-Smith e si basa sui mattoncini giocattolo della LEGO e sui personaggi della DC Entertainment. Batman è stato creato da Bob Kane con Bill Finger; Superman è invece un personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Jill Wilfert, Matthew Ashton, Will Allegra e Brad Lewis sono i produttori esecutivi.Lo scenografo del nuovo film è Grant Freckelton, che ha già collaborato in "The LEGO® Movie" come il montatore David Burrows, che torna a lavorare al fianco degli editor Matt Villa, e John Venzon. Le musiche sono composte da Lorne Balfe.Warner Bros. Pictures e Warner Group Animation, in collaborazione con LEGO System A/S, presentano una produzione Lin Pictures / Lord Miller / Vertigo Entertainment," (The LEGO® Batman Movie), che arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 febbraio 2017. Questo lungometraggio d’animazione verrà distribuito dalla Warner Bros. Pictures.