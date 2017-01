Roberto Masi nominato Amministratore Delegato di The Space Cinema

11/01/2017, 11:03

Vue International ha annunciato oggi la nomina diad, azienda che gestisce in Italia 36 cinema all’avanguardia per un totale di 362 schermi.Il nuovo AD entra a far parte didopo la brillante carriera come Amministratore Delegato di McDonald’s Italia dal 2007 e, precedentemente, con il Gruppo Conforama e Carrefour.Roberto subentra a Toby Bradon, che tornerà a ricoprire il suo incarico di Direttore Esecutivo Strategy & Business Improvement presso Vue International a Londra., Fondatore e Amministratore Delegato di Vue International, ha dichiarato: “”.”., entrando a far parte di Vue International e The Space Cinema, ha commentato, “”.Roberto Masi, assumerà le sue nuove funzioni a partire dal 12 gennaio 2017 e lavorerà con Toby Bradon durante un periodo di transizione che si protrarrà fino all’inizio di febbraio.